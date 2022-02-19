2022/02/19 | 00:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HRk5h9LV-s0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سلام الزوبعي: استقالتي كانت على خلفية انسحاب جبهة التوافق من الحكومة وقتها وليست خيارا شخصيا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سلام الزوبعي: استقالتي كانت على خلفية انسحاب جبهة التوافق من الحكومة وقتها وليست خيارا شخصيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).