لندن‭ ‬تنجو‭ ‬من‭ ‬العاصفة‭ ‬يونس‭ ‬بأقل‭ ‬الخسائر وغرب‭ ‬أوربا‭ ‬تحت‭ ‬الإنذار‭ ‬الشديد

2022/02/19 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس‭ ‬البرازيلي‭:‬العواصف‭ ‬الرعدية‭ ‬خلفت‭ ‬في‭ ‬بلادي‭ ‬مشاهد‭ ‬حرب‭ ‬ لندن‭- ‬باريس‭-‬امستردام ‭- ‬بيتروبوليس‭ (‬البرازيل‭) ‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ -‬الزمان‭ ‬ نجت‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬العاصفة‭ ‬التي‭ ‬ضربتها‭ ‬كأقوى‭ ‬عامل‭ ‬جوي‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬وشلت‭ ‬الحياة‭ ‬فيها‭ ‬طوال‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬الخسائر‭ ‬مادية‭ ‬وتضررت‭ ‬منازل‭ ‬كثيرة‭ ‬وابنية‭ ‬ومزارع‭ .‬ ‭- ‬لزم‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‭ ‬منازلهم‭ […]

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