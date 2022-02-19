2022/02/19 | 00:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرئيس البرازيلي:العواصف الرعدية خلفت في بلادي مشاهد حرب لندن- باريس-امستردام - بيتروبوليس (البرازيل) ا ف ب -الزمان نجت العاصمة البريطانية من العاصفة التي ضربتها كأقوى عامل جوي منذ اكثر من ثلاثة عقود وشلت الحياة فيها طوال الجمعة، في حين كانت الخسائر مادية وتضررت منازل كثيرة وابنية ومزارع . - لزم ملايين الأشخاص منازلهم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لندن تنجو من العاصفة يونس بأقل الخسائر وغرب أوربا تحت الإنذار الشديد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لندن تنجو من العاصفة يونس بأقل الخسائر وغرب أوربا تحت الإنذار الشديد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لندن تنجو من العاصفة يونس بأقل الخسائر وغرب أوربا تحت الإنذار الشديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).