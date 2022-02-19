غرّد مع السرب أو خارجه

2022/02/19 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ‭ ‬حين‭ ‬حاصرت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الامريكية‭ ‬الكبيرة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬ثمّ‭ ‬قاطعته،‭ ‬ومنعت‭ ‬إيصال‭ ‬آرائه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منافذها،‭ ‬لجأ‭ ‬الى‭ ‬التعبير‭ ‬اليومي‭ ‬عن‭ ‬مواقفه‭ ‬عبر‭ ‬تغريدات‭ ‬في‭ ‬تويتر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تلقى‭ ‬ضربات‭ ‬من‭ ‬فيسبوك‭ ‬ووسائل‭ ‬تواصل‭ ‬أخرى،‭ ‬وكنّا‭ ‬نشهد‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬معارك‭ ‬إعلامية‭ ‬بطلها‭ ‬أو‭ ‬ضحيتها‭ ‬ترامب‭ .‬ثمّ‭ ‬جرت‭ ‬محاكمات‭ ‬حادثة‭ […]

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