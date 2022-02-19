وزير المالية العراقي يطلب طرح الثقة عليه في البرلمان رافضا إدارة الحكومة بالتغريدات

2022/02/19 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬ طلب‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬العراقي‭ ‬علي‭ ‬حيدر‭ ‬عبدالامير‭ ‬علاوي‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬طرح‭ ‬اسمه‭ ‬للتصويت‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬فيه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلبه‭ ‬رافضا‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬استدعاؤه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬حاكم‭ ‬الزملي‭ ‬للمثول‭ ‬السبت‭ ‬امامه‭ ‬لمناقشة‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الدولار،‭ ‬مبديا‭ ‬استعداده‭ ‬للمثول‭ ‬امام‭ ‬البرلمان‭ ‬كاملا‭ ‬بوصفه‭ ‬المنتخب‭ ‬عن‭ ‬الشعب‭ .[…]

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