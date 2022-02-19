مجدداً.. قرداحي: الحرب السعودية في اليمن

2022/02/19 | 01:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد وزير الإعلام اللبناني السابق جورج

قرداحي وصفه للحرب التي تقودها

السعودية في اليمن بأنها "عبثية"، وقال

إن سبب الموقف السعودي المبالغ فيه من

تصريحاته هو أنها "تريد أن تنسحب من

لبنان".

وفي حوار مع و

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