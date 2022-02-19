واشنطن: روسيا حشدت على حدودها عددا من القوات هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية

2022/02/19 | 01:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المندوب الأمريكي لدى منظمة الأمن

والتعاون في أوروبا مايكل كاربينتر بأن

روسيا حشدت عددا كبيرا من القوات عند

حدودها الغربية، يعد غير مسبوق منذ

انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقال كاربينتر خلال اجتم

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