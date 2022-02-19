بوتين يوجه بدفع 10 آلاف روبل لكل لاجئ يصل إلى روسيا من شرق أوكرانيا

2022/02/19 | 01:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي،

فلاديمير بوتين، وجه السلطات بمنح 10

آلاف روبل لكل لاجئ يصل إلى أراضي روسيا

من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

المعلنتين من طرف واحد.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري

بيسك

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