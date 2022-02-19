الدّكتور عبد الطّواهية ورفاقه وديرتنا الأردنيّة - سعود قبيلات

2022/02/19 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_قبيلات كان يُعجبني كثيراً الهتاف الَّذي أطلقه الدّكتور عبد الطّواهية، في إحدى وقفاتنا الَّتي تواترت عند الدُّوَّار الرَّابع، بين العامين 2018 و2020: «ديرتنا الأردنيّة قبل الثّورة العربيّة».



الهتاف يشتمل على تفاصيل أخرى مهمّة، وهو موجود على الانترنت لمَنْ يرغب في أن يستعيده.



وقد بدا لي أنَّ فيه قدراً كبيراً من الشّعور بالكرامة والعزَّة الوطنيّة.



لذلك، كان يُطربُني سماعه.الدّكتور عب ......





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