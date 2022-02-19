السويد ليست جنة الله على أرضه - عبدالله عطية شناوة

2022/02/19 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة نعم السويد لم تبلغ وربما لن تبلغ أن تكون جنة الله على الأرض.



ولكن السويد، مجتمعا ومنظومة أجتماعية ـ سياسية، واحدة من أكثر بلدان العالم تلبية لحاجات الأنسان في مجال الحرية وضمان الحقوق العامة والفردية.



بالنسبة لمن يعيش على أراضيها، وكذلك لمواطني البلدان الأخرى.فالسويد هي الدولة الوحيدة في العالم، التي تخصص 1% من أجمالي الناتج القومي السنوي فيها، لمساعدة البلدان النامية على مكافحة الفقر، وهي ......





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