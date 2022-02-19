بايدن: أنا مقتنع بأن بوتين قرر غزو أوكرانيا

2022/02/19 | 02:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة أنه يعتقد "أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اتخذ قراره، وأنا مقتنع بأنه يعتزم غزو أوكرانيا".

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