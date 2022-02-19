2022/02/19 | 02:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z_2k_i11zC0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاجل | كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).