لأول مرة.. زعيم البوليساريو يكشف تفاصيل دخوله إلى إسبانيا للعلاج

2022/02/19 | 02:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، لأول مرة عن دخوله لإسبانيا للعلاج العام الماضي، ما تسبب في أزمة دبلوماسية كبيرة بين مدريد والرباط لا تزال تداعياتها متواصلة حتى الآن.

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