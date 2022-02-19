2022/02/19 | 03:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه مقتنع بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ القرار بغزو أوكرانيا، لكن بايدن أكد أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية.

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