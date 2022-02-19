2022/02/19 | 03:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاله_ابوليل فيلم ( larry crowne والباشا تلميذ و الثلاث خطوااتالخطوة الأولى: من يتحكم بالإقتصاد يتحكم في العالم لم يكن دكتور الإقتصاد الصيني في فيلم ( larry crowne ),الفيلم الذي يعيدك لمقاعد الجامعة بنكهة مختلفة مخادعا كالصينيين الذين قد يغشونك في البضاعة.



لقد كان بالفعل مدرسا حكيما وهو يدرس علم الاقتصاد الذي هو بمثابة الماتور الذي يحرك عجلة الحياة , فمن يتحكم بالإقتصاد يتحكم بالعالم لذلك عند ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيلم ( larry crowne والباشا تلميذ و الثلاث خطواات - هاله ابوليل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيلم ( larry crowne والباشا تلميذ و الثلاث خطواات - هاله ابوليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).