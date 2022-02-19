عاطفة الحب 1981(ايتوري سكولا): التعليق بحس جمالي - بلال سمير الصدّر

2022/02/19 | 03:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_سمير_الصدّر ،والفيلم كان قد(Igino ugo Tarchettiعاطفة الحب عبارة عن اقتباس أدبي عن الكاتب الايطالي(شارك في مسابقة مهرجان كان عام 1981.الفيلم يبرز العلاقة المضطربة بين السينما والأدب مرة أخرى...هل تستطيع السينما ان تقتبس من الأدب؟التكرار ليس للتأكيد،ولكن ما دمنا نخوض في هذا الموضوع خاصة عندما ندخل في الازدواج الشكلي المضموني بين السينما والأدب،تبقى الاجابة-بالنسبة لنا-هي ذاتها...لاتستطيع السينما ......





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