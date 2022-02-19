مواقع التواصل تحتفي بوزير المالية بعد رفضه لاستدعاء الصدريين

2022/02/19 | 03:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مع رسالة مسربة منسوبة إلى وزير المالية علي علاوي موجهةً لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وهاجم فيها التيار الصدري.

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ولم ينفِ علاوي حتى الآن الرسالة المنسوبة إليه، والتي قال فيها "إنني أرفض إدارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم".

رفض علاوي استدعاء نائب رئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي رفضًا قاطعًا

وحدد مجلس النواب العراقي يوم السبت المقبل 19 شباط/فبراير 2022 موعدًا لاجتماع لمناقشة سعر صرف الدولار مع وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي.

وجاء إعلان الاجتماع بناءً على "توجيهات الصدر"، الذي سبق أن قدم 6 مقترحات بشأن سعر الصرف من بينهم استدعاء الوزير والمحافظ.

ورفض علاوي استدعاء نائب رئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي رفضًا قاطعًا، مبررًا ذلك: "لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته".

"شجاع ورجل دولة"

مدونون ومشاهير على مواقع التواصل تفاعلوا مع رسالة علاوي مشيدين بموقفه الرافض لتحكم رئيس كتلة سياسية بوزير في الحكومة.

وكان وسم #وزير_المالية ضمن صدارة "الترند" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال مدونون إنّ موقف وزير المالية هو موقف رجل دولة شجاع.

واعتبروا موقف علاوي أملًا بوجود رجال دولة.

وتحول وزير المالية علي علاوي بحسب بعض الآراء إلى "محبوب الجماهير" بعد أن كان يتعرض لانتقادات لاذعة بفعل تخفيض قيمة الدينار وآثار القرار على السوق.

وكان هناك منتقدون لتصرف علي علاوي بعدم مثوله أمام مجلس النواب، السلطة التشريعية الأعلى.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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