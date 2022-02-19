هالاند يمنح ريال مدريد الأولوية بتوقيع استثنائي

2022/02/19 | 03:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاقترب نادي ريال مدريد من التفوق على باقي عمالقة أوروبا، في سباق التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.صاحب الـ21 عاما أثيرت الكثير من التكهنات حول مستقبله مع أسود الفيستيفال عقب نهاية الموسم الحالي، في ظل إمكانية رحيله مقابل 75 مليون يورو، حسبما ينص العقد المبرم بينهما.من جانبها، كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن توقيع هالاند على اتفاقية تفضيلية، تقضي بمنح الريال أحقية التفاوض مع دورتموند لضمه أولا قبل أي ناد آخر.أما شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فقد أفادت بأن ريال مدريد عازم على التعاقد مع هالاند والإبقاء عليه لموسم آخر داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك.ويهدف مسؤولو الريال لتحصين هالاند من مطامع منافسيه، حيث يستهدف ضمه للفريق بداية من موسم 2023-2024، وذلك في ظل التعويل على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.ويرغب النادي الملكي في قطع الطريق على غريمه برشلونة، الذي يخطط هو الآخر للظفر بتوقيع الدولي النرويجي الصيف المقبل.رغم ذلك، فإن الوضع الاقتصادي الراهن للبارسا يحول دون نجاحه في الحصول على توقيع مهاجم دورتموند هذا العام.

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