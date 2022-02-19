الدبيبة يقسم أنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات

2022/02/19 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، سلسلة من خطط الإنفاق التي تحظى بشعبية، في مسعى لتعزيز وضعه في وجه محاولة من جانب البرلمان المتمركز في شرق ليبيا لاستبداله.

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