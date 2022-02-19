أسوشييتدبرس تكشف خدعة فيديو

2022/02/19 | 04:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأكد للأسوشيتد برس أن البيانات الوصفية لمقطعين مصورين مسجلين نشرهما انفصاليو أوكرانيا يوم الجمعة وأعلنوا فيهما إجلاء المدنيين من أوكرانيا إلى روسيا، تظهر أن التسجيلين وضعا قبل يومين.

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