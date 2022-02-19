"لا يستطيع أي نادي تقديمه".. مبابي يتلقى عرضا مغريا من باريس سان جرمان

2022/02/19 | 04:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في محاولة أخيرة لإقناعه بالبقاء، عرض فريق باريس سان جرمان الفرنسي صفقة قياسية على نجمه كليان مبابي تجعله الأعلى أجرا في العالم.

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