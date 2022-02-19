2022/02/19 | 05:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجر خط لأنابيب النفط، الجمعة، في مدينة لوغانسك التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا، وفق ما أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء التي بثت صورا لكرة نارية تضيء سماء هذه المدينة ليلا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجارات فلي مدينة "لوغانسك" الانفصالية في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجارات فلي مدينة "لوغانسك" الانفصالية في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).