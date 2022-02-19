محكمة عسكرية تونسية تقضي بسجن نائب بتهمة إهانة الرئيس

2022/02/19 | 05:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو البرلمان التونسي المعلق، ياسين العياري، لوكالة رويترز إن محكمة عسكرية حكمت عليه غيابيا الجمعة بالسجن 10 أشهر بتهمة "إهانة الرئيس والمس من كرامة الجيش" بعد أن وصف تحرك الرئيس لتعليق عمل البرلمان بانقلاب عسكري.

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