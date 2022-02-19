تقرير: أفغان وصلوا أميركا دون تحقق تام من بياناتهم وبعضهم لا يُعرف مكانه

2022/02/19 | 07:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تقرير من وزارة الدفاع الأميركية أن المركز الوطني لمكافحة الإرهاب لم يستخدم جميع بيانات الوزارة للتدقيق في الأفغان الذين تم إجلائهم من أفغانستان قبل وصولهم إلى الولايات المتحدة الأميركية، وفق صحيفة "ميلتري تايمز".

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