2022/02/19 | 07:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعدمت هيئة "تحرير الشام" إمام وخطيب أحد مساجد بلدة "دركوش" بريف إدلب قبل أيام، بتهمة "التخابر مع النظام"، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

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