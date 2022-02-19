2022/02/19 | 08:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بقضايا مختلفة في سيطرة عفك.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارزها في سيطرة عفك ألقت القبض على شخصين، الأول مطلوب إلى محكمة تحقيق محافظة البصرة بعد تدقيق اسمه الذي وجد في حاسبة المطلوبين”.وأضافت انه “في حين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين اثنين بقضايا مختلفة في الديوانية first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين اثنين بقضايا مختلفة في الديوانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين اثنين بقضايا مختلفة في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).