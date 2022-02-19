بايدن يمدد حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لهذا السبب

2022/02/19 | 08:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد المكتب الصحفي للبيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مدد حالة الطوارئ في البلاد، التي تم فرضها في مارس عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.وجاء في بيان صدر عن المكتب أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أعلن في 13 مارس عام 2020 “فرض حالة الطوارئ في البلاد بسبب وباء كورونا، وفي […]

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