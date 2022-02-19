مستشار رئيس أوكرانيا لـ CNN: من المستحيل معرفة أفكار بوتين

2022/02/19 | 08:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، لشبكةCNN، إنه من المستحيل القول على وجه اليقين ما يدور بالضبط في ذهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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