2022/02/19 | 08:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن موسكو لا تريد الحرب، لكنها مستعدة للدفاع عن مواطنيها في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد.وكتب فولودين على قناته في تليغرام، قائلا إن “زيلينسكي (رئيس أوكرانيا) يستفز لبداية حرب كبرى، وبدون دعم خارجي من غير المرجح أن يتخذ مثل هذه الخطوات، التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الدوما: موسكو لا تريد الحرب لكنها مستعدة للدفاع عن مواطنيها في دونيتسك ولوغانسك first appeared on ايرث نيوز.

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