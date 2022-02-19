الأردن يكشف عن عدد الإصابات والوفيات بكورونا بين أئمة المساجد

2022/02/19 | 08:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف أمين عام وزارة الأوقاف الإسلامية في الأردن، عبدالله العقيل، أن عدد الوفيات بين الأئمة والمؤذنين في المساجد اثر اصابتهم بفيروس كورونا بلغ 25 وفاة وحوالي 1600 إصابة، منذ بدء الجائحة.

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