الاطار: شرطنا الوحيد على رئيس الوزراء المقبل اخراج الاحتلال الأميركي

2022/02/19 | 08:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى النائب عن تحالف الفتح ضمن الاطار التنسيقي محمد البلداوي، السبت، تسمية اي مرشح ضمن الاطار للمناصب ضمن مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة، مبينا ان الاطار سيشترط على رئيس الحكومة المقبلة انهاء الوجود الاميركي في العراق.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الاطار لم يطرح اية شخصية لتولي المناصب المقبلة ولا يسعى الى ذلك وما […]

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