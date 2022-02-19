2022/02/19 | 08:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توفى سفير صربيا لدى البرتغال بعد سقوطه من جرف في منطقة خلابة على ساحل البحر إلى الشمال من العاصمة البرتغالية، حسبما أعلنت السلطات المحلية ووزارة الخارجية الصربية.وفقا لوسائل إعلام برتغالية، فإن الدبلوماسيين الصرب الذين كانوا رفقة السفير، أوليفر أنتيتش، في الموقع المعروف باسم بوكا دو أنفيرنو، القريب من بلدة كاسكايس الواقعة إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة سفير صربيا لدى البرتغال بعد سقوطه من جرف في منطقة خلابة first appeared on ايرث نيوز.

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