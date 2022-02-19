التميمي يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قرار الاتحادية الخاص بنفط كردستان

2022/02/19 | 08:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الخبير القانوني علي التميمي، السبت، عن تفاصيل جديدة بشان قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص ببيع نفط اقليم كردستان العراق، مبينا ان المحكمة الاتحادية اعتمدت على افادات وتقارير دولة كبيرة من اجل حسم الملف.وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القرار الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا تم تأجيله اكثر من مرة وكان اخرها الشهر […]

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