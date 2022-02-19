القبض على 7 متهمين بقضايا مختلفة في بابل

2022/02/19 | 08:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على سبعة متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارز شعب قسم مكافحة الإجرام تمكنت خلال ممارسات أمنية بمناطق متفرقة من المحافظة، من إلقاء القبض على سبعة متهمين بقضايا جنائية مختلفة”، مبينة ان “بينهم […]

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