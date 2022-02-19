السعودية.. تداول فيديو لحظة دهس امرأة في الباحة وسط تفاعل

2022/02/19 | 08:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل إعلام سعودية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض امرأة لحادث دهس خلال محاولتها عبور شارع في منطقة الباحة الأمر الذي أثار تفاعلا.

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