القانون: بارزاني يسعى الى جعل رئاسة الاقليم اكبر من العراق

2022/02/19 | 08:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، السبت، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بالسعي لخلق معادلة سياسية جديدة عبر اضعاف رئاسة الجمهورية مقابل تقوية رئاسة اقليم كردستان.وقال جعفر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هدف مسعود بارزاني من ترشيح ريبر احمد لرئاسة الجمهورية والذي يعتبر الخط الرابع في الحزب وهو احد ابرز […]

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