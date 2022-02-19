دراسة علمية تكشف العمر الذي تتدهور به عقول البشر

2022/02/19 | 08:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت دراسة علمية صدرت حديثاً، أن عقول البشر لا تبدأ تدهورها الطبيعي إلا بعد سن الستين، لأن سرعة معالجة العقل تظل ثابتة تقريباً حتى هذه السن.

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وبحسب صحيفة The Guardian البريطانية، فان نتائج هذه الدراسة اظهرت أن متوسط الوقت اللازم لإعطاء استجابة صائبة بلغ ذروة قصره عند الأشخاص في سن العشرين تقريباً.



ومع ذلك، فإن الباحثين بهذه الدراسة يقولون إن الأمر مرتبط أيضاً بمدى حرص الشخص على تقديم إجابته بسرعة وكذلك سرعة ردود الفعل والحركة لدى المشاركين، وإن الأمر لا يرتبط ارتباطاً لازماً بعامل التقدم في السن وحده.

بيانات مليون شخص

فيما استندت الدراسة، التي نشرتها دورية Nature Human Behaviour، إلى بيانات جُمعت من نحو مليون و200 ألف مشارك، تتراوح أعمارهم بين 10 و80 عاماً، عبر آلية يتيحها مختبر Project Implicit التابع لجامعة هارفارد الأمريكية، وهي أداة تابعة لمنظمة غير ربحية تُعنى بجمع البيانات وتوعية الأشخاص بالتحيزات القائمة على الجنس والعرق وسمات شخصية أخرى.

فقد طُلب من المشاركين في الدراسة تصنيف مجموعة من الكلمات والصور على أساس الانتماء إلى فئتين "حسن أم سيئ" و"شخص أسود أم شخص أبيض".



وقد عُني الاختبار بالأساس بقياس التحيز العنصري المستبطن لدى المشاركين، أما التحليل الأخير فاستخدم عمر المشاركين وسرعة استجابة العقل ومدى دقتها.

سرعة الاستجابة

كما ذهبت الدراسة إلى أن الأشخاص البالغين من العمر 20 عاماً، كانوا أسرع من غيرهم، لأنهم أميَل إلى سرعة الاستجابة على حساب دقتها.

في حين خلص الباحثون إلى أن سرعة الحركة الجسدية البحتة (سرعة الرؤية للسؤال والمبادرة إلى النقر على لوحة المفاتيح للإجابة)، تكون في ذروتها لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً.

كبار السن /Getty Images

كذلك، يبدو أن سرعة المعالجة العقلية بلغت ذروتها لدى الأشخاص في سن الثلاثين تقريباً، وانخفضت انخفاضاً طفيفاً بين سن 30 و60 عاماً، لكن ارتكاب المشاركين للأخطاء تراجع مع التقدم في السن، حتى سن الستين تقريباً.

من جهته، قال الدكتور ميشا فون كراوس، من جامعة هايدلبرغ الألمانية وباحث الدراسة الأول، إن "اكتشافنا مبشِّر، فنتائج الدراسة تكشف أن متوسط سرعة العقل في المواقف التي تتطلب منه قرارات سريعة وإجبارية، لا تنخفض حتى وقت متأخر نسبياً من المتوسط المفترض للأعمار".

بدوره، قال الدكتور جوشوا هارتشورن، أستاذ علم النفس في كلية بوسطن، إن الطريقة الآلية المستخدمة في الدراسة مثيرة للإعجاب، وإن النتائج ستدفع علماء النفس إلى إعادة إعمال النظر في بعض آرائهم السابقة التي استندت إلى زمن الاستجابة العقلية ومدى تدهورها مع التقدم في السن.

هارتشورن أضاف: "تنضم هذه الدراسة إلى دراسات أخرى سابقة أشارت إلى أن الطريقة التي تتغير بها القدرات العقلية على مدى عمر الشخص معقدة، وأننا لا نعرف حقاً ما الذي يحدث.



لكن مهما كان ما يحدث، فإن المؤكد أن [قدراتنا العقلية] لا تبلغ ذروتها عند سن العشرين ثم لا يكون بعدها إلا التدهور".

"عربي بوست"

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