السعودية.. جدل بشأن المنازل التاريخية ضمن خطة إزالة العشوائيات في جدة

2022/02/19 | 08:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل أمانة محافظة جدة أعمال إزالة العشوائية في المدينة، في خطة كشف عن معالمها كاملة بداية الأسبوع الجاري، حيث تم تحديد تفاصيل الخطة الزمنية والتنفيذية لهدم المباني والتي تنتهي في 27 نوفمبر 2022.

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