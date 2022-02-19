بيان من مصرف الرافدين بشأن نقل ملكية شقق بسماية

2022/02/19 | 09:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، اوضح فيه الية نقل ملكية الشقق بين المواطنين داخل مجمع بسماية السكني.وقال المصرف في بيان مقتضب، إن “عملية تحويل ملكية شقق بسماية من والى البائع والمشتري تتعلق بدوائر هيئة الاستثمار حصرا”.يشار الى ان المصرف وجه فروعه الاسبوع الماضي بعدم ترويج اي معاملة نقل ملكية للشقق داخل مجمع […]

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