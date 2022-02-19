بعد أحداث الامس.. تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق - عاجل

2022/02/19 | 09:15 - المصدر: بغداد اليوم

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واصلت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، استقرارها بالأسواق المحلية العراقية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار الدولار واصلت استقرارها بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات، حيث بلغ سعر الصرف كالتالي:

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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