الرافدين يصدر بياناً بشأن نقل ملكية شقق بسماية

2022/02/19 | 09:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، بياناً يخص نقل ملكية شقق بسماية.

وقال المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "عملية تحويل نقل ملكية شقق بسماية من والى البائع والمشتري تتعلق بدوائر هيئة الاستثمار حصرا".

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