روسيا ترد على بايدن بعد تصريح أنه مقتنع بأن بوتين اتخذ قرار غزو أوكرانيا

2022/02/19 | 09:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأنه مقتنع بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اتخذ قرار غزو أوكرانيا.

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