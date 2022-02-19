2022/02/19 | 09:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مسؤول في البنتاغون أن أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، مشيراً إلى أنّ مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها روسيا في هذا البلد “بدأت”.وقال المسؤول طالباً عدم كشف هويته إنّ الولايات المتحدة التي تقدّر عدد القوات الروسية المنتشرة حالياً شمال أوكرانيا وشرقها وجنوبها بأكثر من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنتاغون: 40% من القوات الروسية في وضع هجومي first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: 40% من القوات الروسية في وضع هجومي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون: 40% من القوات الروسية في وضع هجومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).