انطلاق جولة جديدة من دوري الكرة الممتاز اليوم السبت

2022/02/19 | 09:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تنطلقُ، اليوم السبت، منافساتُ الجولة (22) من مسابقةِ دوري الكرةِ الممتاز للموسم الحالي، بإقامةِ خمسِ مبارياتٍ في ملاعب العاصمةِ بغداد والمحافظات.ففي ملعبِ التاجي بالعاصمةِ بغداد يستضيفُ فريق الكهرباء فريقَ النجف في اللقاء الذي يجري في تمامِ الساعة الثانيةِ ظهراً، وهو التوقيت نفسه الذي تقامُ فيه ثلاثُ مباريات أخرى، إذ يتقابلُ فريق الصناعة […]

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