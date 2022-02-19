بايدن: روسيا اتخذت قرار الحرب على أوكرانيا

2022/02/19 | 09:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر غزو أوكرانيا خلال أيام، وذلك بعد أن طلب الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو المدنيين مغادرة المناطق الانفصالية في حافلات في خطوة يخشى الغرب أنها جزء من ذريعة لشن هجوم.

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وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض "لدينا ما يدعونا للاعتقاد بأن القوات الروسية تخطط وتنوي مهاجمة أوكرانيا في الأسبوع المقبل ، في الأيام المقبلة".

وأضاف " إنني مقتنع في هذه اللحظة بأنه اتخذ هذا القرار".

وفي واحدة من أسوأ أزمات ما بعد الحرب الباردة تريد روسيا منع انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي وتتهم الغرب بالهستيريا وقالت إنه ليس لديها خطط للغزو بينما تصر الولايات المتحدة وحلفاؤها على استمرار الحشد العسكري.

وقالت شركة الصور الأمريكية ماكسار يوم الجمعة إن صور الأقمار الصناعية تظهر نشاطا عسكريا في مواقع متعددة عبر روسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم وغرب روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقالت ماكسار إن الصور تظهر انتشارا ضخما جديدا لطائرات هليكوبتر في شمال غرب روسيا البيضاء ونشر مجموعة قتالية للدبابات وناقلات جنود ومعدات دعم في مطار ميليروفو الواقع على بعد 16 ميلا من الحدود الأوكرانية.

وانطلقت صفارات الإنذار في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين يوم الجمعة بعد أن أعلن زعماء المتمردين هناك إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص إلى روسيا.

"وكالات"

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