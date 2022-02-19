2022/02/19 | 09:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت خمس دول على الأقل، بما في ذلك الولايات المتحدة، سفاراتها من العاصمة الأوكرانية كييف إلى مدينة لفيف في غرب البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من كييف إلى لفيف.. "عاصمة غربية" تظهر في أوكرانيا وسط انتقاد رئاسي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من كييف إلى لفيف.. "عاصمة غربية" تظهر في أوكرانيا وسط انتقاد رئاسي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).