بالصور والفيديو: الزائرون يواصلون التوافد صوب الكاظمية

2022/02/19 | 09:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تواصل حشود الزائرين، اليوم السبت، التوافد إلى مدينة الكاظمية، لاحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام في ٢٥ من شهر رجب الذي يصادف ٢٦ من شهر شباط الحالي.وبحسب مراسل ايرث نيوز، فإن جموع الزائرين تتوافد صوب مدينة الكاظمية المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم سابع ائمة […]

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