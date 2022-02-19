الحشد والجيش يعثران على مضافتين لداعش جنوبي صلاح الدين

2022/02/19 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت هيئة الحشد الشعبي، السبت، العثور على مضافتين تابعتين لعناصر داعش داعش الإرهابي بعملية أمنية مشتركة جنوبي محافظة صلاح الدين.وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، ان “قوة من اللواء 43 في قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي، وباسناد من الجيش عثرت على مضافتين لداعش جنوب قضاء بلد بمحافظة صلاح […]

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