الحشد الشعبي يعثر على مضافتين لداعش في صلاح الدين

2022/02/19 | 09:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عثرت قوة من الحشد الشعبي، اليوم السبت، على مضافتين لعصابات داعش الارهابية في صلاح الدين.وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان، إنه “عثرت قوة من اللواء 43 في قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي، اليوم، على مضافتين لداعش بعملية أمنية في المحافظة”.وأضافت انه “ونفذت العملية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة”، مبينة ان “المضافتين […]

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