2022/02/19 | 09:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن اخماد حريق اندلع في سوق الحصوة شمالي محافظة بابل.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارزها اخمدت حادث حريق اندلع بـ ٣٠ كشكا لبيع المواد الغذائية والمنزلية وتنقذ ٨٠ كشكا اخر مشيدة من ألواح الجينكو داخل سوق الحصوة.وأضافت ان “مفارزنا في مراكز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دمر 30 كشكاً..



فرق الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع في سوق الحصوة first appeared on ايرث نيوز.

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