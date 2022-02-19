انخفاض جديد في أسعار صرف الدولار

2022/02/19 | 09:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، انخفاضاً جديداً في الأسواق المحليَّة.وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146500 ديناراً لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، […]

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